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Yerel Bursa'da serinlemek için göle giren genç boğuldu!
Yerel

Bursa'da serinlemek için göle giren genç boğuldu!

Yeniakit Publisher
2023-07-21 10:26:00 -
Bursa'da serinlemek için göle giren genç boğuldu!

Bursa'da serinlemek için İznik Gölü'ne giren 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Bursa'da serinlemek için İznik Gölü'ne giren 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl'de ikamet eden Nurullah A (19), gittiği İznik'te serinlemek için göle girdi.

Çevredekiler bir süre sonra Nurullah A.'nın gözden kaybolduğunu fark etti. Nurullah A. vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Nurullah A.'nın vefat ettiğini belirledi. Gencin cesedi morga kaldırıldı. (İLKHA)
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