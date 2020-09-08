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Aktüel Bursa'da şantaj ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci tutuklandı
Aktüel

Bursa'da şantaj ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 17:14:02 -
Bursa'da şantaj ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde bir iş adamına şantaj yapıp, rüşvet istediği öne sürülen gazeteci tutuklandı.

İl merkezinde yayımlanan yerel bir gazetenin sahibi olan Necmi İ, emniyetteki işlemlerinin ardından İznik Adliyesine sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli, cezaevine gönderildi.

İznik'te yaşayan iş adamı İ.S'yi arayıp, ona ait bazı yapıların kaçak olduğunu söyleyerek haber yapmaması karşılığında 200 bin lira istediği iddia edilen Necmi İ, dün polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınmıştı.

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