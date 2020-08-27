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Aktüel Bursa'da patronunun altın ve paralarını çalan şüpheli yakalandı
Aktüel

Bursa'da patronunun altın ve paralarını çalan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 17:12:47 -
Bursa'da patronunun altın ve paralarını çalan şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da, çalıştığı iş yerinin sahibine ait altın ve paraları çalan şüpheli gözaltına alındı.

Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde oto galeri işleten H.S, aracındaki çantada bulunan 32 cumhuriyet altını ve 20 bin liranın yerinde olmadığını fark ederek polise ihbarda bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık zanlısının galeride çalışan Suriye uyruklu S.K. (24) olduğunu belirledi.

Şüpheliyi yakalayan ekipler, bu kişinin yaşadığı evde çalınan altınların yanı sıra paralardan 16 bin 500 lirayı ele geçirdi.

Altın ve paralar sahibine teslim edildi. Şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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