Bursa'da olaylı maç: 1'i polis 2 yaralı
Bursa'nın Gürsu ilçesinde oynanan amatör lig maçında kavga çıktı. Taraftarlara engel olmak isteyen polis memuru ile bir futbolcu yaralandı.
Bursa Süper Amatör Lig B Grubu'nda Gürsu Yenidoğanspor ile İnegöl Karadeniz Güvenspor, Gürsu İlçe Stadı'nda karşılaştı.
Ev sahibi takımın 1-0 önde olduğu karşılaşmanın 85. dakikasında hakem, İnegöl temsilcisi lehine penaltı kararı verdi.
İnegöl Karadeniz Güvensporlu oyuncunun penaltıyı gole çevirerek durumu 1-1'e getirmesinin ardından Gürsu Yenidoğanspor taraftarlarından bir grup, sahaya girdi.
Taraftarlara engel olmak isterken yüzünden yaralanan polis memuru, Gürsu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayların yatıştırılmasının ardından devam eden maç 1-1 sona erdi.
Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından yine gerginlik yaşandı. Hafif yaralanan rakip takım futbolcusu Mücahit Şahin'e olay yerinde sağlık ekibi müdahale etti.
Polis memurunu yaralayan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.