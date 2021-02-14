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Eğitim Bursa'da okullar tatil mi? Bursa'da 15 Şubat yüz yüze eğitim tatil mi?
Eğitim

Bursa'da okullar tatil mi? Bursa'da 15 Şubat yüz yüze eğitim tatil mi?

Balkanlardan ülkemize giriş yapan soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Kar yağışlarını en çok hisseden illerimizden bir tanesi de Bursa. Bursa'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yarın yüz yüze eğitime başlayacak olan köy okullarındaki öğrenciler de Bursa'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Bursa'da yarın okullar tatil mi? Bursa Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi? Bursa'da yüz yüze eğitim kaç gün tatil oldu? Detaylar haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-02-14 18:32:00 - 2021-02-14 18:33:30
Bursa'da okullar tatil mi? Bursa'da 15 Şubat yüz yüze eğitim tatil mi?

Bursa'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle "Yarın okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. Yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü sona eriyor. Milyonlarca öğrenci yarın ders başı yapıyor. Kabine toplantısında Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda köy okulları yüz yüze eğitime başlıyor. 1 Mart’tan sonra ise ilkokullar ile birlikte 8. ve 12. sınıflar da yüz yüze eğitime başlayacak. Balkanlardan ülkemize giren soğuk hava akışı en çok da Trakya Bölgesinde ve Marmara Bölgesinde hissedilmeye başlandı. Yoğun kar yağışı etkili olmaya başlarken 15 Şubat'ta tatil var mı sorusunun cevabı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki yarın Bursa'da okullar tatil mi? 

Bursa'da 15 Şubat köy okulları tatil mi?

Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği belirtildi. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat pazartesi günü yüz yüze eğitime başlanmasına karar verilen resmi ve özel okullar ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı yatılı ve gündüzlü Kuran kurslarının yüz yüze eğitime başlama kararının 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren 2 gün süreyle ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

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