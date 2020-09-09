Bursa'da nişanlısını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

BURSA (AA) - Bursa'da düğünden bir gün önce nişanlısını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yunus Emre A. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ölen Songül Yalçın'ın ailesi, taraf avukatları ve bazı Bursa Kadın Konseyi üyeleri de duruşma salonunda hazır bulundu.

Maktul Yalçın'ın anne ve babası sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Söz verilen tutuklu sanık Yunus Emre A. ise söyleyeceği bir şey olmadığını ifade etti.

Maktulün kafatasında ve vücudunda kırıkların bulunması nedeniyle ayrıntılı rapor alınmasını isteyen aile avukatı, sanığın olaydan sonra telefonla görüştüğü iş arkadaşının da tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi.

Şikayetçi olduklarını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Yalçın'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor ile maktulün kafatası ve vücudundaki kırıkların meydana geliş şekliyle ilgili görüş istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



- Olay

Bursa'da 8 Temmuz 2019'da, düğünden bir gün önce Songül Yalçın ile nişanlısı Yunus Emre A. arasında gelinlik almaya gitmeden önce sanığın merkez Osmangazi ilçesindeki evinde tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sanık, Yalçın'ı darbetmiş, baygınlık geçiren kadını evde bırakıp fatura ödemeye gitmiş, döndüğünde kadının nefes almadığını görerek sağlık ekiplerine haber vermiş, Yalçın kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını incelemeye almış, olay saatlerinde eve girip çıkan tek kişinin Yunus Emre A. olduğu belirlenmişti. Yunus Emre A, polis ekiplerince arkadaşının evinde yakalanmış, ardından tutuklanmıştı.



