Bursa'da muazzam olay: Kahramanlığını yaptı, çayını içmeye devam etti

Bursa’da bir vatandaş, esneyip gerinerek çay içerken polislerin bir şahsı kovaladığını fark etti. Sanki bu anı bekliyor gibi ok gibi fırlayan adam, şüpheliyi etkisiz hale getirip polis teslim etti. Sonrasında masasına dönüp çayını içmeye devam etti.