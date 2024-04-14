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Yerel Bursa'da muazzam olay: Kahramanlığını yaptı, çayını içmeye devam etti
Yerel

Bursa'da muazzam olay: Kahramanlığını yaptı, çayını içmeye devam etti

Yeniakit Publisher
2024-04-14 11:59:00 -

Bursa’da bir vatandaş, esneyip gerinerek çay içerken polislerin bir şahsı kovaladığını fark etti. Sanki bu anı bekliyor gibi ok gibi fırlayan adam, şüpheliyi etkisiz hale getirip polis teslim etti. Sonrasında masasına dönüp çayını içmeye devam etti.

Bursa'da yaşanan olayda, bir vatandaşın gösterdiği cesaret dikkat çekti.

Osmangazi Metro İstasyonu'nda polisten kaçan bir şahsı kendi çabalarıyla yakalayan vatandaş, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi oturup çayını içmeye devam etti.

Olay, çevrede bulunanların ve polis memurlarının şaşkın bakışları arasında gerçekleşti.

Vatandaşın bu olağanüstü davranışı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında
Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında

Aktüel
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Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında

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