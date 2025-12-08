Bursa'da meydan savaşı: Kaskını miğfer gibi kullandı!

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa’da aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşı karşıya gelince kavgaya tutuştu. Sopaların ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı kameraya yansırken, bazıları kendini korumak için kaskla kavgaya dahil oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü tartışmanın büyümesiyle taraflar bir anda kavgaya tutuştu.

Yanlarında getirdikleri sopayla birbirlerine giren tarafların o anları adeta meydan muharebesini andırdı. Kaskların miğfere döndüğü kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı. Polis ekiplerinin gelmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, tarafların bazıları korku dolu kavgayı ufak sıyrıklarla atlattı.

