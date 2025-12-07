  • İSTANBUL
Ekonomi Bilal Erdoğan’a TÜSİAD'ı rezil etti: Ne milletin ne devletin yanındasınız! Biriktirdiğiniz paralar nereye gitti? Günahınız da vebaliniz de çok
Ekonomi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yıllarca vesayetin sesi olup darbecilerin safında yer alan, dönemin hükümetlerine yapay ekonomik krizler çıkarıp çemkirerek ‘ayar’ vermeyi alışkanlık haline getiren TÜSİAD'ın ne millletin ne devletin yanında durduğunu söyledi. Yaşanan son deprem felaketinin ardından yine TUSİAD’ın yardıma koşmak yerine ortadan kaybolduğunu hatırlatan Erdoğan "Ne oldu, biriktirdiğiniz paralar nereye gitti? büyük sermaye sahibinin günahı, vebali çok. Ne fakir fukaranın, garip gurabanın yanında dururlar, ne devletin yanında dururlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Eyüpsultan'daki Bahariye Mevlevihanesi'nde gerçekleştirilen, Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması-Fikirden Girişime 2025 ve 12. GİV Girişimcilik Ödülleri'ne katıldı.

konuşmasında özel sektördeki yatırımların girişimcilere katkısına değinen Erdoğan, büyük sermaye sahiplerinin bu millet ve devlet için ellerini taşın altına sokmamasını eleştirdi.

GÜNAHINIZ ÇOK

Erdoğan şunları kaydetti: “Türkiye'de son 23 yılda yapılan yatırımlara baktığımız zaman ya devlet eliyle yapılmış ya da devlet teşvikleri kadar yapılmış. Onun ötesinde yapan varsa yoksa bizim KOBİ'lerimiz, Anadolu kaplanlarımız. Yani büyük sermaye maalesef parayı biriktirmeye devam ediyor. Asrın felaketi olduğunda TÜSİAD neredeydi? TÜSİAD çıkıp da 'Biz de şöyle 50 bin konutu TÜSİAD üyeleri olarak yapıyoruz' diyemez miydi? Ne oldu, biriktirdiğiniz paralar nereye gitti? Yatırım yapmıyorsun. Hadi gel bu memlekette depremzedenin 50 bin tane konutunu sen yap, bak devlet 500 bin tane konutu yapıyor. Yine elini cebine daldıranlar bir şekilde 'yandaş' diye yaftalananlar oldu. Onlar yine gelip vatandaşın yanında yer alıp, vatandaşın konutlarını yapmaya koştu. Dolayısıyla bu ülkede sermaye sahibi, özellikle büyük sermaye sahibinin günahı, vebali çok. Ne fakir fukaranın, garip gurabanın yanında dururlar, ne devletin yanında dururlar, ne de girişimcinin yanında dururlar.”

1
Yorumlar

Umut Kasap

Doğru söylemiş. Ama bir de şöyle düşünün. Ya Tüsiad'cılar kefene cep yaptırıyorsa... Öyle ya belki götürüyorlar.
