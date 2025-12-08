İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 72 ilde 970 zehir taciri yakalandı

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "72 ilde 'uyuşturucu madde satıcılarına' yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlarımızda, 352 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 158 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 970 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 72 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 gündür devam eden operasyonlarda 352 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 158 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 970 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 72 ilde 1487 ekip, 3 bin 712 personel, 14 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlediklerini kaydetti.

Operasyona ilişkin, "Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 7 gündür devam eden operasyonlarımızda, 352 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 158 bin uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 970 şüpheliyi yakaladık." bilgilerini veren Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik etti.

Yerlikaya, uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu ve zehir tacirleriyle Türkiye ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

