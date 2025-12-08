  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Silahlı, bıçaklı ve kavgalı eğlence mekanı!
Gündem

Silahlı, bıçaklı ve kavgalı eğlence mekanı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Silahlı, bıçaklı ve kavgalı eğlence mekanı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanının önünde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Silah ve bıçağın da kullanıldığı kavgada Ş.İ. ve Y.D. isimli 2 şahıs vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerin ardından olayla ilgili yakalanan M.D., E.E. ve E.İ isimli şüpheli şahıslar, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aile kavgası kanlı bitti! Kayınpeder damadını kalbinden bıçakladı
Aile kavgası kanlı bitti! Kayınpeder damadını kalbinden bıçakladı

Yaşam

Aile kavgası kanlı bitti! Kayınpeder damadını kalbinden bıçakladı

Alacak kavgası kanlı bitti! Silahlar Yahşihan’da konuştu!
Alacak kavgası kanlı bitti! Silahlar Yahşihan’da konuştu!

Yerel

Alacak kavgası kanlı bitti! Silahlar Yahşihan’da konuştu!

Kardeş kavgasında kan aktı! Korkunç anlar kamerada
Kardeş kavgasında kan aktı! Korkunç anlar kamerada

Yerel

Kardeş kavgasında kan aktı! Korkunç anlar kamerada

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23