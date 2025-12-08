  • İSTANBUL
Spor Galatasaray'ın, Monaco maçı kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın, Monaco maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın, Monaco maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Mario Lemina kadroda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco ile mücadele edecek. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Monaco'ya hareket etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Mario Lemina, Monaco maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray'ın Monaco maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz."

