Sandıkta tablo netleşiyor! AK Parti farkı açtı, muhalefet dağıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen kararlı siyasetle terörle mücadelede tarihi bir eşiğin aşıldığını vurgulayan İnan, devletin 15 Temmuz sonrası ortaya koyduğu “terörü kaynağında bitirme” doktrininin bugün meyvelerini verdiğini ifade etti. Doğu ve Güneydoğu sokaklarının huzurla dolduğunu belirten İnan, Türkiye’nin terör prangasından tamamen kurtulma yolunda ilerlediğini kaydetti.

CHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulunan İnan, partinin geçmişten bugüne devletin terörle mücadelesine her dönemde karşı durduğunu söyledi. İmamoğlu dosyası üzerinden de çok ağır iddiaları gündeme taşıyan İnan; MASAK, HTS ve itirafçı beyanlarıyla desteklenen yolsuzluk ağının deşifre edildiğini, milyarlarca liralık kamu zararının ortaya çıktığını dile getirdi. Deprem yardımları, harfiyat ihaleleri ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılması gibi konularda vahim tabloya dikkat çekti. CHP içinden gelen açıklamalarla parti yönetiminin “finans merkezli” bir yapıya dönüştüğünü savunan İnan, ana muhalefetin kendi iç krizleriyle boğuştuğunu ifade etti. Son anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en yakın rakibine 20 puan fark attığını açıklayan İnan, Cumhur İttifakı’nın milletin pusulasıyla yoluna kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Eyyüp Kadir İnan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu sefer başaracağız, sonuca yaklaşık. Bu mesele ile ilgili hem devletimizin yoğun birikimi hem de son 20 yıldır güvenlik politikalarımızdaki adımlar bizi bu noktaya ulaştırdı. Sayın Cumhurbaşkanımız 40 senelik siyasi hayatında ezber boza boza birçok başarıya imza attı. Bu süreçlerle ilgili ortaya büyük bir kararlılık koymuştu. Başta MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya büyük bir kararlılık koyduğu için teşekkür ederim. Öte yandan bu mesele için taşın altına elini koyan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz'dan sonra çok büyük bir doktrin ortaya koyduk, bu terörü kaynağında bitirme doktriniydi. Terör bu ülkenin kaderi olarak değil, geçmişte kalmasını istiyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir süreç yürütüyoruz. Diğer ülkelerde üçüncü bir elin ortam hazırlamasıyla oluşuyor. Biz bu meseleyi halledip gelecek nesillere terörsüz bir Türkiye'yi bırakmış olacağız.

İzmir'in sokakları nasıl cıvıl cıvılsa Diyarbakır'ın Batman'ın Mardin'in sokakları da artık cıvıl cıvıl.

"DEMOKRASİNİN CELLADI CHP'DİR"

Cumhurbaşkanımız grup toplantısında çok güzel ifade etti, Özel'in iç ve dış politikadan bihaber olduğunu. Artık Özel kendi partisinden de bihaber olduğunu gösterdi. CHP bu ülkede demokrasi celladı kim diye sorulduğunda CHP bunun cevabıdır. Biz terörle mücadelede apansız bir mücadele koyarken CHP kimin tarafındaydı? Devlet bu konuda ciddi bir şekilde mücadele koyarsa CHP bunun karşısında duruyordu. Bugün ona atıfla PKK, devlete silah tutmuşken CHP'nin çıkar birlikteliği yaptığını gördük. Bizim kararlılığımız devam edecek. CHP'nin ortaya koyduğu karanlık geçmişi sıkça hatırlatmaya devam edeceğiz.

PKK silah bırakıyor ve biz bu konuda terörü kaynağında kurutmuşuz. PKK, Irak'ta bitmiş, Türkiye'de bitmiş. CHP Erdoğan karşıtlığı üzerinde kim varsa kendilerini ona teslim etti. CHP, Türkiye eksenli düşünemedi. Türkiye'nin aleyhinde kim varsa onların yanında oldular.

FETÖ'cü yurtdışındaki tüm alçaklar ne diyordu? "Kılıçdaroğlu kazanırsa geri döneceğiz".

İMAMOĞLU'NUN İDDİANAMESİ

Şikayet edenin de CHP'li olduğu, şüphelinin de CHP'li olduğu bir durum. İddianameyi biz inceledik, çok ciddi suç ve çeteleşmeye dayanan bir şebekenin olduğu görülüyor. Gizli tanık filan yok, MASAK kayıtları var, HTS kayıtları var, sıfır baz raporları var, itirafçıların ortaya koyduğu tüm deliller çapraz şekilde teyit alınmış. Bu deliller kendini ispatlamış. Ekrem İmamoğlu'nun en yakın adamlar yolsuzluğun kitabını yazmışlar. Milletten duygu sömürüsü yaparak toplanan paralar ve deprem yardımına gitmeyen miktarlar. Kreş adı altında iş adamlarından para toplanmış ve hiçbir şey yapılmamış. Bu paralar hortumlanmış. İstanbullunun zararı sadece harfiyat işinde 81 milyar liraya ulaşmış. 5 milyonu aşkın İstanbullunun verisi yurtdışında istihbarat örgütlerine verilmiş. Kripto yöntemler kullanılmış. Yolsuzluğa dayalı tüm mekanizmalar işletilmiş. Siyaseten en acısı 2 gündür sosyal medyada dolaşıyor, milletvekillerine çok ciddi paralar emanet edilmiş.

CHP'LİLERDEN ÖZGÜR ÖZEL'E SEVİMLİ ŞEMPANZE BENZETMESİ

İmamoğlu'nun en yakınından birisi deyim yerindeyse çantacısı diyor ki "Artık CHP'yi biz finanse ediyoruz, finanse eden yönetir. Bir önceki sığır çobanını gönderdik. Ve kimi getirdik İmamoğlu'nun sevimli şempanzesini getirdik". Ana muhalefet partisinin lideri bunların gözünde bu.

Demokrasinin zaten seviyesini düşürdünüz. Ana muhalefetin liderine bir tane çantacı diyecek ki "Sevimli şempanze". Biz bunu doğru bulmuyoruz ama Özgür Özel bunu kabul ediyor.

CHP kendi günlük yaşantısını Türkiye'nin yaşantısını zannederek Silivri'ye gidip geliyorlar ama gerçek bu değil.

SON ANKETLER

Burada iktidar başkanlık sisteminde kazanan kişi. Cumhurbaşkanımıza yoğun bir destek var. Sayın Cumhurbaşkanımız en yakın rakibine yüzde 20 fark atmış durumda.

Anketlerde yüzde 36 oranında AK Parti, yüzde 27 oranında CHP çıkıyor.

Enflasyon çok büyük bir düşüşe geçti. İşte Turizm Bakanımız açıkladı bu yıl rekor kırdık Bir siyasetçinin bu ülkeye yapabileceği en kötü şey, umut tacirliği yapmaktır. Biz bunu hiçbir zaman yapmadık.

Bizim ittifakımız Cumhur ittifakı. 15 Temmuz gecesi milletimizle birlikte kurulan bir ittifak. Biz prensipler üzerine bir ittifakız.

Bizim pusulamızı seçmenimiz belirler.