  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Her yağmurda aynı manzara! Ekrem’in icraatları İstanbulluyu çileden çıkardı

Skandal iddia: Erkek lisesi öğrencileri yatakhaneyi bastı! Bu rezillikleri, kız öğrencileri alırken düşünecektiniz

Galatasaray Lisesi’nde skandal pankart! Tutuklu isimler üzerinden provokasyon yapıldı!

İsrail çekilmeden masaya oturmayız! Şeybani resti çekti!

Mustafa Destici rakam vererek çıkış yaptı! "Asgari ücretin bu olması gerekir"

Çin ve Rusya’dan ortak 3’üncü füze savunma tatbikatı: üçüncü bir tarafı hedef almadığı vurgusunu yaptı

Bölgede Gerilim Tırmanıyor! Mısır’dan İsrail’e Sert Uyarı!

Alevilere dışarı çıkmama, PKK'lılara kutlama yapmama çağrısı yapılmıştı! Özgürlüğün 1. yılını kutlayan Suriye'de patlama!

Netanyahu’nun küstah planı dünyayı ayağa kaldırdı!

Soykırım ordusunda kriz… Siyonist katiller birer birer deliriyor
Gündem İstanbul’da uyuşturucu baskınında polise ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var
Gündem

İstanbul’da uyuşturucu baskınında polise ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul’da uyuşturucu baskınında polise ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekiplerine ateş açıldı. 1 polis yaralanarak hastaneye kaldırılırken, çatışmada R.A. öldürüldü, Ç.A. ve C.A. yakalandı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekiplerine ateş açıldı. 1 polis yaralanarak hastaneye kaldırılırken, çatışmada R.A. öldürüldü, Ç.A. ve C.A. yakalandı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"08.12.2025 Pazartesi Günü saat 7.30 sıralarında Emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlemiştir. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açılmıştır.
Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurumuz Emre Albayrak yaralanmıştır.
Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Polis memurumuzun hastanedeki tedavisi sürmektedir.
Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir."

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Milli ve Yerli

Bu Firavunun Neferleri uyuşturucu satıcıları ve onların patronlarının gercek amacı Türk Gençliğini yok etmek. Lütfen bunları sağ yakalamayın infaz edilsin yok Türk Halkının canı burnunda toplu saldırıya geçecek. Yaşasın Cehennem Piyasa şeytanlarına. Sabır Savaş Adım Müslüman..

Kadir

Iyi olmus gebertilmis silah cekeni geberteceksin
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23