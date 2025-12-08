İstanbul’da uyuşturucu baskınında polise ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekiplerine ateş açıldı. 1 polis yaralanarak hastaneye kaldırılırken, çatışmada R.A. öldürüldü, Ç.A. ve C.A. yakalandı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"08.12.2025 Pazartesi Günü saat 7.30 sıralarında Emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlemiştir. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açılmıştır.
Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurumuz Emre Albayrak yaralanmıştır.
Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Polis memurumuzun hastanedeki tedavisi sürmektedir.
Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir."