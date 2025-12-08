Kültür ve Turizm Bakanlığı niye ısrar ediyor? LGBT sponsoru olmayın

YENİ AKİT HABER MERKEZİ

Sözde ‘sanat’ adı altında her türlü ahlaksızlığın ve kirli ideolojinin sergilendiği rezil oyunlara yönelik desteği kesme konusunda kararlı duruş sergileyemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, muhafazakar tabanı şaşırtmaya devam ediyor.

LGBTİ PROPAGANDASI

Milyarlık festivallerden vazgeçmeyen Mehmet Nuri Ersoy yönetimindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı, LGBTİ ahlaksızlığını yaymaya yönelik filmleri, +18’lik oyunları, Uyuşturucu Baronlarının hayat hikayelerini ve Türk aile yapısının ruh kökünü alan yapımları desteği kesmiyor. Daha önce “18 yaş ve üzeri katılımcımlar için uygundur” ibaresiyle sahnelenen oyunlara hibe desteği veren bakanlık yetkilileri bu sene de cinsellik, intihar teması ve siyasi taşlama içeren oyunlar için, CHP’li bakan ne yapabilirse, onu yapmayı sürdürüyor. Bu yıl AK Parti iktidarı karşıtı olduğu halde, dağıtılacak desteklerle kasasını yine dolduracaklar arasında Ereke Sanat’ın ‘Boşanma Teklifi’ oyunu, Bu Tiyatro’nun ‘Koca Ütüleme Rehberi’ oyunu, Aysa Prodüksiyon’un ‘İki kız Kardeş Bir Düğün’ oyunu, Üçgen Sanat’ın ‘Evlilikte İkinci Round’ oyunu, Tekamül Tiyatrosu’nun ‘Çevrimdışı Aile’ oyunu, Efsahne tiyatronun ‘İlk El Aşk’ oyunu yer alıyor.

AHLAKSIZLIĞA TAM DESTEK

Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hibe desteğini kesmediği, üstelik bakanlık logosunun kullanılacağı Garaj Sahne’nin ‘Neyzen’ oyunu ile İnsanlık Komedyası ekibinin ‘Medusanın Gözyaşları İkinci Günah’ adlı oyunlarında “+18” ibaresi bulunması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şikayetçi olduğu yozlaşmaya para akıtma olarak yorumlanıyor. Bakanlığın hibe desteğine layık gördüğü oyunlar listesinde, Zeus Sanat’ın hazırladığı ve ünlü uyuşturucu baronunun hayatının anlatıldığı aynı isimli “Pablo Escobar” da başını çekiyor. BGTS tiyatronun ‘FEDERİCO’ oyunu da bakanlık desteğiyle insanların karşısına çıkıyor. Yine Bakanlık tarafından desteklenecek oyunlar listesinde bolca intihar teması da göze çarpmakta. Ankara Ortaoyuncuları ekibinin hazırladığı ‘İntihar Falezi’ oyunu, Artist Kumpanya ekibinin destek için başvurduğu ‘Sabaha Karşı’ oyunları bunların başını çekiyor.

BU İŞİN TAKİPÇİSİYİZ

Türk toplumunun köküne, bizi biz yapan değerlerin üstüne atılan her türlü zararlı unsurun ve ahlaksızlığın sanat olarak pazarlandığı rezil oyunlara yönelik bilerek veya bilmeyerek yapılan her türlü desteğin kamuoyunda tartışılmasının takipçisi olacağız. Bu konudaki en büyük güvence; milli ve manevi değerlerimizi sonuna kadar savunmayı şiar edinmiş ve kendini bu uğurda ülkeye vakfetmiş Başkan Erdoğan olduğunu biliyor ve bu konuya el atmasınını diliyoruz.

