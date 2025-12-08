Bakan Yerlikaya'dan Antalya açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından saha taramalarının sürdüğünü bildirdi.
Yerlikaya, Serik'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarını sürdürmektedir.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada ise deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.