Tek kişilik sürüşe fren: Avrupa’da ‘Baklava Şeridi’ trafiği değiştiriyor

Avrupa’da karayolu düzenlemelerinde dikkat çeken bir yenilik hayata geçti. Baklava dilimli trafik tabelası, otoyollarda belirli araç türlerine ayrılan özel şeritleri gösteriyor. Mavi zemin üzerinde beyaz baklava dilimi sembolünü gören sürücüler, artık bu şeritlerin herkese açık olmadığını bilmeli.

İŞTE BAKLAVA ŞERİDİNİN KURALLARI

Bu özel şeritlerden yalnızca belirli araç türleri yararlanabiliyor. Buna göre:

• Toplu taşıma araçları

• Taksiler

• Elektrikli otomobiller

• En az iki yolcu taşıyan araçlar

şeritleri kullanma hakkına sahip. Düzenlemenin temel amacı, tek kişiyle yapılan araç kullanımını azaltmak, trafiği hafifletmek ve yakıt tüketimini düşürmek.

ABD’DE BAŞLAYAN SİSTEM AVRUPA’YA TAŞINIYOR

ABD’de uzun süredir kullanılan benzer uygulama, otoyollarda siyah zemin üzerine beyaz elmas sembolü ile gösteriliyor ve "Carpooling" olarak biliniyor. Amaç, birden fazla kişiyi taşıyan araçları teşvik ederek trafik yoğunluğunu azaltmak ve yakıt verimliliğini artırmak.

FRANSA’DAN AB’YE YAYILAN BİR DENEYİM

Avrupa’daki baklava dilimli işaret, ilk olarak Fransa’da denendi. Grenoble, Lyon ve Strazburg şehirlerinde pilot uygulamadan alınan olumlu sonuçların ardından sistem ülke geneline yaygınlaştırıldı. Başarı hikayesi kısa sürede Almanya, İspanya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine ilham verdi.

Yeni tabelanın genişlemesiyle birlikte Avrupa yollarında daha az araç, daha fazla yolcu prensibine dayalı çevreci ulaşım anlayışının hâkim olması bekleniyor.