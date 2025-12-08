  • İSTANBUL
Gündem Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması' paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması' paylaşımı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı'nın '2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması'na ilişkin paylaşımını alıntılayarak paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde hayata geçirilen 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması, gençlerimizin çevreye dair duyarlılığını derinleştiren önemli bir adımdır" dedi.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı'nın '2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması'na ilişkin paylaşımını alıntılayarak, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde hayata geçirilen 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması, gençlerimizin çevreye dair duyarlılığını derinleştiren önemli bir adımdır. Bu yarışmanın, çocuklarımızın dünyayı korumaya yönelik fikirlerini görünür kılacağına; sürdürülebilir yaşam kültürüne yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm katılımcılara gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

