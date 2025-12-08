Klasik CHP zihniyeti! Depremzedeler için gönderilen konteynerleri hayvan barınağı yaptılar

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürerken, kente devletin depremzedeler için gönderdiği konteynerlerin amacı dışında kullanımına ilişkin bir skandal gün yüzüne çıktı.

Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın "Sındırgı'ya hiç konteyner gönderilmedi. Devlet 30 bin kişiyi kaderine terk ediyor" diyerek yapmaya çalıştığı algı operasyonu tersine döndü.

Sabah gazetesinden Muharrem Doğantez’in haberine göre, CHP devletin deprem riskine karşı barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla kente gönderdiği deprem konteynerlerinin CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından amacı dışında kullanıldığı ortaya çıktı.

Rezerv olarak tutulması gereken konteynerlerden bir kısmının Karesi ilçesinde yeni yapılan hayvan barınağında kullanıldığı belirlendi.

ALGI OPERASYONU YAPTILAR

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelmişti. Devlet, depremin meydana geldiği günden itibaren tüm kurumlarıyla Sındırgı'da çalışmalara başlamıştı. Depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için Sındırgı'ya yüzlerce konteyner gönderildi.

Buna rağmen Balıkesir CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, "Devlet 30 bin kişiyi kaderine terk ediyor. Devlet Sındırgı'yı yalnız bıraktı. Binlerce konteyner var ancak Sındırgı'ya hiç konteyner gönderilmedi. İnsanlar evsiz, ilçe boşalıyor, Sındırgı ölüyor" diyerek algı operasyonuna soyundu.

SKANDAL İCRAAT DEŞİFRE OLDU

Köybaşı'nın iddialarına cevap ise AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Avukat Birol Şahin'den geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yapan Şahin, hem Köybaşı'nın iddiasının yalan olduğunu ortaya koydu hem de CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin skandal icraatını deşifre etti.

Asrın felaketinin yaşandığı bölgede evlerine kavuşan depremzedelerden boşa çıkan çok sayıda konteynerin Balıkesir'e gönderildiği ancak rezerv olarak tutulması gerekirken, yeni kurulan bir hayvan barınağında kullanıldığı ortaya çıktı.

Hayvan barınağında kullanılan deprem konteynerlerinin içindeki lavabo, tuvalet ve dolap gibi kısımların söküldüğü kaydedildi.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ TOKAT GİBİ YANIT VERDİ

AK Partili meclis üyesi Birol Şahin, "Asrın felaketinin yaşandığı bölgede TOKİ aracılığıyla yapılan evler teslim edilirken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise, boşa çıkan konteynerleri, deprem riski bulunan çeşitli illere gönderiyor.

Deprem fırtınalarının yaşandığı Balıkesir'imize de çok sayıda konteyner gönderildi. Sürekli sarsıntıların yaşandığı Balıkesir'de olası yıkıcı bir depreme karşı önlem amaçlı yollanan konteynerler, rezerv olarak tutulması gerekirken, CHP'li Başkan Ahmet Akın'ın Karesi ilçesinde yaptırdığı Barınakta kullanıldı.

Konteynerlerin içlerindeki malzemeler sökülmüş ve üzerleri boyanarak barınağa yerleştirilmiş. CHP'nin İl Başkanı da çıkıp, 'Devlet Sındırgı'yı yalnız bıraktı' diyerek algı operasyonuna kalkışıyor" ifadelerini kullandı.

SINDIRGI'DA KONTEYNER KENT YAPILIYOR

Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki 2 depremin ardından, Yağcıbedir Mahallesi Orman Deposu'nda AFAD tarafından başlatılan konteyner kent yaşam alanı çalışmalarının altyapı, elektrik, su ve ortak yaşam alanları tamamlandı.

İlk etapta 10 dönümlük alana kurulması planlanan 100 konteyner, talepte bulunan hak sahiplerine teslim edilecek. Konteyner kentte, vatandaşların barınma ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri modern bir yaşam alanı oluşturuluyor.