Soykırımın gölgesinde ateşkes ihlali: i̇srail, Gazze'de binaları havaya uçurdu! Yüzlerce Filistinli’yi katletti

Soykırımcı İsrail ordusu, ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ve ihlallerini sürdürüyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze’nin güneyindeki işgal altında tuttuğu Refah kentinde binaları havaya uçurdu ve Han Yunus’ta topçu atışları ve helikopterlerle birçok noktayı hedef aldı. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail, yüzlerce ihlal gerçekleştirerek en az 373 Filistinliyi öldürdü, 973 kişiyi yaraladı.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve aralıksız iki yıl süren soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olmasına rağmen, işgalci güçler Gazze’deki zulmü durdurmuyor. Ateşkesin resmi olarak yürürlükte olmasına rağmen, İsrail ordusu ihlallerine devam ediyor.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdü. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyinde işgal altında tuttuğu Refah kentinde binaları havaya uçurdu ve kentin doğusunda ateş açtı.

Askerler, Han Yunus'un doğusunda işgal altında tuttulan bölgelerde de topçu atışları ve helikopterlerle çok sayıda noktayı hedef aldı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu Gazze'de yürürlüğe girmesinden bu yana ateşkesi yüzlerce kez ihlal etti, en az 373 Filistinliyi öldürdü, 973'ünü de yaraladı.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren Gazze’ye yönelik soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden olmuştu.

