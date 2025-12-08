‘Susmak suça ortak olmaktır" Gürsel Tekin'den CHP'li vekillere ayaklanma çağrısı!

Gürsel Tekin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partinin tarihsel mirasına vurgu yaparak milletvekillerini sessiz kalmamaları konusunda uyardı.

Tekin açıklamasında, CHP’nin “başkaldırının, isyanın ve direnişin tarihi” olduğunu belirterek, milletvekillerinin siyasi kariyer hesapları uğruna parti değerlerinin yozlaşmasına göz yummaması gerektiğini ifade etti. Tekin “Susmak suça ortak olmaktır, susmayın!” diyerek milletvekillerine çağrıda bulundu.

“DİĞERLERİ SESSİZLİKLERİYLE ÇÜRÜMENİN ORTAĞIDIR”

Tekin, ''Aziz İhsan Aktaş’ın genel başkan ve yardımcılara meydan okuyarak yaptığı suçlamalara ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun trollerine hedef göstermelerine kayıtsız kalmak, parti kültürünü çürütmektedir; bu yozlaşmadan rahatsız olan sadece 10 milletvekili varsa, diğerleri sessizlikleriyle bu çürümenin ortağıdır. Peki, Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıların genel merkezin bilgisi, yönlendirmesi ve finansmanı ile gerçekleştiğini görmekten hiç mi rahatsız değilsiniz?'' ifadeleri kullandı.

“MİLLETVEKİLLERİ GENEL MERKEZİN POLİTİKALARINI KOŞULSUZ ONAYLAMAZ”

Tekin, CHP milletvekillerinin genel merkezin politikalarını koşulsuz şekilde onaylayan bir pozisyonda olamayacağını belirterek, milletvekillerinin etik değerleri savunan, hesap soran ve parti içi yozlaşmaya karşı duran bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.

“CESUR VE SORUMLU MUHALEFET ZAMANI”

Tekin, artık sadece sembolik alanlarda değil, her alanda “cesur ve sorumlu muhalefet” yapılması gerektiğini belirtti.