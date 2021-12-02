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Aktüel Bursa'da marangoz atölyesinde yangın
Aktüel

Bursa'da marangoz atölyesinde yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, marangoz atölyesinin depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 23:21:00 -
Bursa'da marangoz atölyesinde yangın

Selamet Mahallesi Aydın Çıkmazı'nda bulunan marangoz atölyesinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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