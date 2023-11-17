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Yerel Bursa’da korkutan baca yangını
Yerel

Bursa’da korkutan baca yangını

Yeniakit Publisher
2023-11-17 07:14:00 -

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde bir binanın bacasında yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.

Yangın saat 22.30 sıralarında Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın baca kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Büyümeden söndürülen yangın sonrası polis ekipleri yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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