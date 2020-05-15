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Bursa'da kilometrelerce "Uludağ suyu" kuyruğu

Bursa’da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, yanlarında getirdikleri bidonlara Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyen vatandaşlar, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:05:00 -
Bursa'da kilometrelerce "Uludağ suyu" kuyruğu

Bursa'nın Yıldırım ilçesi, Hamamlıkızık'taki bir su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler, Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu.

16-19 Mayıs tarihleri arasındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaynağını Uludağ'dan alan içme suyundan almak isteyenler, yaklaşık 2 saat sıra bekledi. Çeşme başlarında da vatandaşlar, bir süre beklemek zorunda kaldı.

4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, 20 litrelik su bidonlarını 2,5 lira karşılığında doldurdu. Jandarma ekipleri, oluşan trafik sebebiyle sürücülere yol boyunca uyarılarda bulundu.

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