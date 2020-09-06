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Aktüel Bursa'da kaybolan kişiyi arama çalışmalarına son verildi
Aktüel

Bursa'da kaybolan kişiyi arama çalışmalarına son verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 20:20:46 -
Bursa'da kaybolan kişiyi arama çalışmalarına son verildi

BURSA (AA) - Bursa'da 31 Ağustos'tan bu yana kendisinden haber alınamayan kişi için yürütülen arama çalışmaları sonlandırıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Salih Geçgel (27) için dün son görüldüğü yer olan Ovaakça Mahallesi'nde başlayan arama çalışmaları bugün de devam etti.

Hava kararana kadar bölgeyi tarayan AFAD öncülüğündeki yaklaşık 100 kişilik arama kurtarma ekibi, herhangi bir ize rastlayamayınca arama çalışmalarını sonlandırma kararı aldı.

Bölgeye, ekipler tarafından Geçgel'in fotoğrafları asıldı.

Geçgel'in son 3 aydır psikolojik problemler yaşadığı ve sık sık evden ayrılarak uzun süre geri dönmediği öğrenilmişti.

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