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Aktüel

Bursa'da kavgada darbedilen iki arkadaştan biri öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:40:20 -
Bursa'da kavgada darbedilen iki arkadaştan biri öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kavga sırasında darbedilen 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Zeyniler Mahallesi yolunda sabaha karşı Adem Yıldırım ve arkadaşı Kenan A. ile A.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem Yıldırım ve Kenan A, sert bir cisimle başlarından darbedildi.

Yaralanan 2 arkadaş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kenan A'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Yıldırım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, A.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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