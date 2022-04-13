Bursa'da karısını öldürüp evini ateşe verdiği iddia edilen sanığın...

Bursa'da tartıştığı karısını bıçakla öldürdüğü ve sağlık ekibinin müdahalesine engel olmak için evinde yangın çıkardığı iddiasıyla hakkında dava açılan Suriye uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammed R. (34), taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

Tercüman eşliğinde savunmasını yapan sanık, eşini öldürmediğini iddia ederek, "Kim yaptı bilmiyorum. Beynimde sıkıntılar var. Zaman zaman kendimi kaybedip kafamı yerlere vuruyorum. Uyuşturucu ve ilaç kullanıyorum, tedavi görüyorum." dedi.

Mahkeme başkanının, olay sonrasında elinde bıçakla görüldüğünü hatırlatması üzerine sanık, "Elimde bıçak vardı ama kan yoktu. Yardım istemek için dışarı çıkmıştım. Camiye gittim, oradan çıkarken birileri bana iğne vurdu." diye konuştu.

Sanık, eşiyle aralarında herhangi sorun bulunmadığını, akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürdü.

Muhammed R, "Eşimin kız kardeşinin oğlu Kasım bütün olayların sebebidir. Onu işe yerleştirdim, evimde kaldı. 1 kuruş vermedi." ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen görevli polis ile apartman sakini de sanığın elinde bıçakla sokağa çıktığını ve daire penceresinden dumanların yükseldiğini anlattı.

Sanığın akıl sağlığının tespiti için gözlem altına alınmasına ve tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Geçen yıl aralık ayında Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi Kantar Sokak'taki evlerinde Muhammed R'nin, eşi Hibetullah El Muhammed El Nasır'ı (33) çocuklarının önünde bıçakla yaraladığı, müdahale etmek isteyen sağlık ekibini elindeki bıçakla engellediği ve evini ateşe verdiği öne sürülmüştü.

Çocuklarından birini kucağına alıp elinde bıçakla sokağa çıkan Muhammed R, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

Bıçaklanan kadın ölmüş, tutuklanan şüphelinin ifadesinde pişman olmadığını söylediği öğrenilmişti.

Polis, ailenin 4 ila 14 yaşlarındaki 6 çocuğunu, geçici olarak gözetim altına almıştı.