Bursa'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, N.E. ve A.E'ye ait iş yerlerinde çok miktarda dolu ve boş makaron ile sahte olduğu değerlendirilen bandrol olduğunu belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait Nilüfer ilçesindeki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İş yerlerinde ve şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda 5 milyon 490 bin boş makaron, 24 bin dolu makaron, 17 bin 250 sahte olduğu değerlendirilen bandrol, 60 paket tütün ve bandrol yapıştırmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.E. ve A.E. hakkında adli işlem başlatıldı.