Bursa’da istinat duvarı çöktü! Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı

BURSA’nın Osmangazi ilçesinde istinat duvarının çöktü. Düşen toprak ve taşlar nedeniyle yol, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Hasta Yurdu Caddesi'nde meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çökerken, toprak ve taşlar iki şeritli yolun üzerine yayıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çökmesi, herhangi bir yaralanma, can kaybı ya da maddi zarara yol açmadığı, çevredeki evlerde de olumsuz bir durumun bulunmadığı belirlendi.

Olayla ilgili AFAD ekiplerine bilgi verilirken, güvenlik önlemleri kapsamında Hasta Yurdu Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

 

Temizlik çalışmalarının ardından yolun yeniden trafiğe açılacağı bildirildi. (DHA)

