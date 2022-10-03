Bursa'da işe geç kalan işçiden ilginç yöntem: Paraşütle fabrikaya indi

Bursa'da mobilya fabrikasında işçi olarak çalışan Adem Keskin, Uludağ'dan dönerken mesaiye geç kalacağını anlayınca işyerinin bahçesine paraşütle indi. Bu sırada molada olan mesai arkadaşları, fabrikanın üzerinde paraşütüyle uçanın Keskin olduğunu anladı ve cep telefonu kamerasıyla video çekti.

Adem Keskin o anları şöyle anlattı:

"Sabah erken saatlerde yamaç paraşütü yapmak için arkadaşlarla birlikte Uludağ'a çıktık. Saat 08.30'da fabrikamızda işbaşı olduğu için fabrikaya geç kalmayayım, diye erken saatlerde çıktık fakat 5-10 dakika geç kaldık. Geç kalınca da fabrikaya iniş yapmak istedim. Tam bahçesine denk geldik. İyi oldu, güzel oldu. Kıran'dan Uludağ zirvesinden uçtuk, 25-30 kilometre mesafe. Havada düz uçuş 15 kilometreye tekabül ediyor.''