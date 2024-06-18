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Yerel Bursa’da iki farklı noktada anız yangını
Yerel

Bursa’da iki farklı noktada anız yangını

Yeniakit Publisher
2024-06-18 17:39:00 -
Bursa’da iki farklı noktada anız yangını

Bursa'nın iki farklı ilçesinde sazlık alanda çıkan yangınlar, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İznik ilçesindeki yangın, 17.00 sıralarında Çakırca mevkiinde bulunan sazlık alanda başladı. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan, Gemlik ilçesinde anız yangınına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahaleleri sürüyor.

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