Bursa’da iç çamaşırdan uyuşturucu çıktı Bursa’da devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Bursa’da devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Ekipler şahsın yaptıkları üst aramasında iç çamaşırına saklanmış halde uyuşturucu madde buldu.

Osmangazi’ye bağlı Demirtaşpaşa Mahallesi’nde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri D.E.’yi yolda durdurdu. D.E.’nin yapılan üst aramasında; iç çamaşırına sakladığı 50 gram metamfetamin ile çeşitli miktarlarda bonzai ve esrar ile hassas terazi ele geçirildi. D.E.’nin sırt çantasından ise çalıntı cep telefonu çıktı. ’Hırsızlık’ ve ’uyuşturucu ticareti yapmak’tan dosyalarının bulunduğu öğrenilen D.E., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen D.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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