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Yerel Bursa'da heyelan! Yol ulaşıma kapandı
Yerel

Bursa'da heyelan! Yol ulaşıma kapandı

Bursa'da Demirtaş Barajı yolunda meydana gelen heyelanda dev kayalar nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Mahsur kalan vatandaşlar alternatif dağ yollarına yönlendirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 23:45:00 -
Bursa'da heyelan! Yol ulaşıma kapandı

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barajı yolunda meydana geldi. Baraj yolunda toprak kayması sonucu yamaçtan kopan dev kayalar yola düştü. Dev kayalar nedeniyle baraj yolu ulaşıma tamamen kapandı. Yoldan geçmek isteyen vatandaşlar yolun kapandığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşları alternatif dağ yollarına yönlendirirken herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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