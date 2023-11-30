Bursa'da heyelan: 2 yaralı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle bir ev kısmen yıkıldı, 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle bir ev kısmen yıkıldı, 2 kişi yaralandı.
Sağanak yağış, Yalıçiftlik Mahallesi Ketendere Sahili mevkisi yakınında heyelana neden oldu.
Heyelan sonucu Gürsel ve Yasemin Kankaya'nın yaşadığı evin bir bölümü yıkılarak sahile doğru kaydı. Yaralanan Gürsel ve Yasemin Kankaya, ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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