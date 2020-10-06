Bursa'da gübre fabrikasındaki patlama davasında 4 sanığa hapis cezası

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5 yıl önce bir işçinin ölümü, bir işçinin yaralanmasıyla sonuçlanan gübre fabrikasındaki patlamaya ilişkin yargılanan tesis yetkilisi 5 sanıktan 4'üne 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan Gökşen T, Murat M. ve Eyüp Ensari M, olayda yaralanan işçi Mustafa Karayol, hayatını kaybeden Uğur Çavdar'ın yakınları ile tarafların avukatları katıldı. Diğer sanıklar İbrahim Mesut H. ve Ali Galip K. ise duruşmaya gelmedi.

Son sözleri sorulan sanıklar savunmalarında, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Gökşen T, Ali Galip K, Murat M. ve Eyüp Ensari M'ye "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Olay tarihinde işe yeni başladığı belirtilen İbrahim Mesut H'nin ise sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Ayrıca, sanıklar arasında bulunmayan ancak ek bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu belirtilen A.B.G. hakkında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Gemlik ilçesinde gübre fabrikasında 19 Temmuz 2015'te meydana gelen patlamada işçilerden Uğur Çavdar (32) hayatını kaybetmiş, Mustafa Karayol yaralanmıştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, fabrikanın iş bölümlerinden sorumlu 5 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.