  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gerilim Kuzey Atlantik'e sıçradı! ABD, Rusya’nın koruduğu petrol tankerine el koydu

Hem zehirliyorlar hem istismar ediyorlar! Sosyete Fenomeninden Kirli Taktik: Köşeye sıkışınca dine sarıldı!

CHP Belediye Başkanı’nın sihirli yükselişi! Kasap çırağıydı şimdi milyonluk villalarda sefa sürüyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Trump’ın paçaları tutuştu: Beni görevden alabilirler

Sözcü gazetesi ve Özgür Özel’in Çorum hezeyanı! Yalan paylaşımı yapan Fetöcü hesap çıktı

Türkiye'nin yanı başında! Halk yaşadıkları yeri terk ediyor

Hileli iflas ve naylon faturaya sıkı takip

SDG’ye aylardır ağzını açmayan DEM, operasyon başlayınca ciyak ciyak oldu: Türkiye’yi suçlayıp ABD’yi müdahaleye çağırdılar

İspanya'dan haydut ABD'ye Venezuela dersi
Aktüel Bursa'da 'gizemli ışıkların' sırrı çözüldü: Şaşkına çevirdi! İnsanlar neye uğradığını şaşırdı! Durum ne?
Aktüel

Bursa'da 'gizemli ışıkların' sırrı çözüldü: Şaşkına çevirdi! İnsanlar neye uğradığını şaşırdı! Durum ne?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bursa'da 'gizemli ışıkların' sırrı çözüldü: Şaşkına çevirdi! İnsanlar neye uğradığını şaşırdı! Durum ne?

Bursa semalarında akşam saatlerinde görülen ve kısa süreli paniğe neden olan gizemli ışıkları gören şaşırdı! İnsanları şaşkına çevirdi. Bu durumun Starlink uyduları olduğu ortaya çıktı. İşte sırrı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen ışıklı cisimler, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçenin farklı noktalarından net şekilde gözlemlendi. Gökyüzünde art arda ilerleyen ve parlak ışıklar saçan cisimleri fark eden vatandaşlar, yaşananları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Birkaç dakika boyunca görülebilen ışıklı cisimler, daha sonra gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine olay ilçede büyük merak uyandırdı.

İlk anda endişeye neden olan ışıklı cisimlerin, SpaceX tarafından geçtiğimiz hafta uzaya gönderilen Starlink uyduları olduğu öğrenildi.

Uyduların belirli zamanlarda toplu halde gökyüzünde görünmesinin normal olduğu ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtildi.

Lokman Hekim binlerce yıl önce açıklamış! İşte hekimin şifa sırrı: Öyle bir etkisi var ki... Herkes konuşuyor
Lokman Hekim binlerce yıl önce açıklamış! İşte hekimin şifa sırrı: Öyle bir etkisi var ki... Herkes konuşuyor

Kadın - Aile

Lokman Hekim binlerce yıl önce açıklamış! İşte hekimin şifa sırrı: Öyle bir etkisi var ki... Herkes konuşuyor

Sudan Büyükelçisi'nin katıldığı son yarışma dikkatleri çekti: O anda rotasını Türkiye'ye çevirdi
Sudan Büyükelçisi'nin katıldığı son yarışma dikkatleri çekti: O anda rotasını Türkiye'ye çevirdi

Gündem

Sudan Büyükelçisi'nin katıldığı son yarışma dikkatleri çekti: O anda rotasını Türkiye'ye çevirdi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23