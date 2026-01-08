Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!

Tam da Cumhuriyet gazetesinin tepe ismi Alev Coşkun, “İç cephe” dediği gün..

“İç cephe şart” deyip, ardından “İç cephe şart diyelim, siyasi iktidarın dış güçler konusundaki tespitlerine katılıyor gibi yapalım. Çaktırmadan, ‘adalet’ isteği adı altında, ‘iç cephe’ güçlendirilecek ayağı ile, bizim mahallenin suçlularını cezaevinden çıkartalım” tilkiliği yaparak, darbecileri kurtarma operasyonuna soyunduğu gün..

“Bizim sandıktan çıkacağımız yok. Muhalefetiz. İktidardan ayrılan isimlerin muhalefet partilerine geçmesi beklenir iken, muhalif partilerden isimler, AK Parti’ye geçiyor. Artık sandıktan çıkma ihtimalimiz sıfır” karamsarlığı ile, “İktidarın söylemine katılıyoruz gibi yapalım” taktiğine soyunup, seçilmiş AK Parti iktidarına, görev talimatı vermeye kalktığı gün..

Cumhuriyet’in internet sitesinde, ahlaksızlığın zirve yaptığı bir algı operasyonuna imza atıldı..

Başlık şöyle:

“AKP’li kadınlar şikâyetçi olmuştu: Gerici yazar Abdurrahman Dilipak’a kadınlara fahişe dediği yazıdan beraat!”

Bir atıp, üç vurgun yapmanın tilkiliği, işte buna denir..

Ömrünü gazeteci ve yazar olarak geçirmiş, konferansları, aktivist kişiliği ile bilinen bir düşünce insanını, farklı düşünceden birçok insan ile dostluğu sebebi ile takdirle karşılanan bir insanı önce gerici ilan ediyor..

