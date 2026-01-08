  • İSTANBUL
Türkleri hedef alan şarkı çalmıştı! Yargılanmasına başlandı

ABD’den Venezuela’da alçak terör saldırısı! Bu kez hastaları hedef aldılar

İşte Amerikan demokrasisi! Maduro’nun eşine vahşi darp! "Kaburgasını Kırdılar, Yüzünü Paramparça Ettiler!"

Paris’te Ukrayna için yeni güvenlik mimârisi Türkiye Karadeniz’de öne çıkıyor

Bebek Katillerinin Kirli Yüzü Bir Kez Daha İfşa Oldu: Yolları Mayınladılar, Sivilleri Canlı Kalkan Yaptılar!

19 ünlü uyuşturucudan tutuklandı! İşte o isimler

Alçak ruh hastaları! Terör devleti askeri Gazzeli sivillerin çadırlarını rastgele taradığı videoyu paylaştı!

Bu ne biçim silah böyle? Suriye Ordusu PKK/SDG’yi kevgire çevirdi. Namlusundan ateş değil, ölüm yağıyor.

Elektrikli araç satışlarında TOGG dünyada müthiş bir hikaye yazdı! Güçlü, cazip seçeneklerle başladı

Malezya başbakanı dünyaya böyle seslendi! Erdoğan sadece Türkiye’nin değil İslam dünyasının cesur sesidir "Vicdanın Sesi Olduğunuz İçin Teşekkürler!"
Gündem Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!
Gündem

Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!" başlıklı yazısı...

Tam da Cumhuriyet gazetesinin tepe ismi Alev Coşkun, “İç cephe” dediği gün..

“İç cephe şart” deyip, ardından “İç cephe şart diyelim, siyasi iktidarın dış güçler konusundaki tespitlerine katılıyor gibi yapalım. Çaktırmadan, ‘adalet’ isteği adı altında, ‘iç cephe’ güçlendirilecek ayağı ile, bizim mahallenin suçlularını cezaevinden çıkartalım” tilkiliği yaparak, darbecileri kurtarma operasyonuna soyunduğu gün..

“Bizim sandıktan çıkacağımız yok. Muhalefetiz. İktidardan ayrılan isimlerin muhalefet partilerine geçmesi beklenir iken, muhalif partilerden isimler, AK Parti’ye geçiyor. Artık sandıktan çıkma ihtimalimiz sıfır” karamsarlığı ile, “İktidarın söylemine katılıyoruz gibi yapalım” taktiğine soyunup, seçilmiş AK Parti iktidarına, görev talimatı vermeye kalktığı gün..

Cumhuriyet’in internet sitesinde, ahlaksızlığın zirve yaptığı bir algı operasyonuna imza atıldı..

Başlık şöyle:

 

“AKP’li kadınlar şikâyetçi olmuştu: Gerici yazar Abdurrahman Dilipak’a kadınlara fahişe dediği yazıdan beraat!”

Bir atıp, üç vurgun yapmanın tilkiliği, işte buna denir..

Ömrünü gazeteci ve yazar olarak geçirmiş, konferansları, aktivist kişiliği ile bilinen bir düşünce insanını, farklı düşünceden birçok insan ile dostluğu sebebi ile takdirle karşılanan bir insanı önce gerici ilan ediyor..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

