Bursa'da Geçit-Bademli kavşağı okullar açılmadan çift yönlü trafiğe açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mudanya yolu Geçit-Bademli kavşağında yürüttüğü köprü ve şerit genişletme çalışmaları tamamlandı; yaklaşık 2,5 kilometrelik güzergâh, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Mudanya ile kent merkezi arasındaki ulaşımın önemli güzergâhlarından olan kavşaktaki proje, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Ulaşımın aksamaması için çalışmalar etap etap ilerledi.

Bursa'dan Mudanya yönü 13 Eylül'de açıldı

Mudanya'dan Bursa istikametine geliş yönü daha önce araç trafiğine açılmıştı. Ekipler yolun diğer tarafındaki çalışmaları hızlandırdı; Bursa'dan Mudanya istikametindeki güzergâh da 13 Eylül itibarıyla araç geçişine açıldı.

Belediye, 9 Eylül'deki açıklamasında projenin tüm yapım faaliyetlerinin 13 Eylül Pazar gününe kadar tamamlanmasının planlandığını duyurmuştu. Okulların açılmasıyla bölgede yaşanabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla gece gündüz sürdürülen çalışmalar planlanan takvimde bitti. Büyükşehir Belediyesi böylece "okullar açılmadan ulaşım hazır olacak" şeklindeki hedefini gerçekleştirmiş oldu.

Nilüfer Çayı'na yeni köprü inşa edildi

Proje kapsamında Nilüfer Çayı geçişindeki mevcut köprülerin yanına yeni bir köprü yapıldı. Köprü imalatının tamamlanmasının ardından altyapı, dolgu, yol genişletme ve asfaltlama aşamalarına geçildi. Güzergâhta freze çalışmalarının yanı sıra 12 bin 300 metreküp kazı, 50 bin ton dolgu ve 6 bin 500 ton asfalt kaplama yapıldı.

Bursa yönü 5, Mudanya yönü 4 şerit

Projenin tamamlanmasıyla Bursa şehir merkezi istikametinde trafik 5 şerit üzerinden ilerleyecek. Mudanya yönünde ise 2'si kesintisiz olmak üzere toplam 4 şerit oluşturuldu. Yeni düzenlemeyle Mudanya'ya direkt gidecek araçlar ile Bademli ve Nilüferköy yönüne dönecek araçların birbirinden ayrılması, böylece yön değişimlerinden kaynaklanan trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Bursa'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül Pazartesi günü çalacak. Kent genelinde yüz binlerce öğrenci ve öğretmenin yeniden yollara çıkacağı dönemden önce çalışmanın tamamlanması, bölgedeki ulaşım açısından önemli bir rahatlama sağladı.

Bölgede bundan sonraki süreçte BUSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin, altyapı çalışmalarını ulaşımı aksatmayacak gün ve saatlerde sürdüreceği bildirildi.