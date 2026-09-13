Meteoroloji’den uyarı: Soğuk ve yağışlı hava kapıda

Yeni haftada yurt genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağını, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Özdemirci, yarın Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi. Özdemirci, Akdeniz'in iç kesimleri, özellikle Toroslar mevkisinde de yerel sağanakların görüleceğini kaydetti. Salı günü Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak beklendiğini aktaran Özdemirci, çarşamba günü ise yağışlı alanların genişleyeceğini ifade etti. Özdemirci, çarşamba günü Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış görüleceğini söyledi. Hava sıcaklıklarının halen yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Özdemirci, "Hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarında 4 ila 8 derece azalış bekliyoruz" dedi.