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Dünya Yemen'de hava saldırısı! Husilere ait noktalar vuruldu
Dünya

Yemen'de hava saldırısı! Husilere ait noktalar vuruldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Yemen'de hava saldırısı! Husilere ait noktalar vuruldu

Yemen ordusu, Taiz vilayetinin Zubab ilçesi yakınlarında Husilere ait noktaların üç hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu. Saldırılar, Husilerin batı kıyısında kontrol alanını genişlettiği dönemde gerçekleşti.

Yemen’in batı kıyısındaki Kara Tepe ve el-Munim Dağı bölgelerinde bulunan Husi noktalarına hava saldırıları düzenlendi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezi, hükümet güçlerinin Zubab ilçesi yakınındaki bu noktalara üç saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Açıklamada, Yemen'de hükümet güçlerinin Taiz vilayetine bağlı Zubab ilçesi yakınındaki Kara Tepe ve el-Munim Dağı bölgelerinde Husilere ait noktaların 3 hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Muha kentini ele geçirmesinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ve kıyıdaki Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz’in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirmişti.

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