İsrail için büyük şok! ABD halkı gözünü açtı!

ABD’de yapılan bir kamuoyu araştırmasında, Filistinlilere sempati duyanların oranının ilk kez İsraillilere sempati duyanların oranını geride bıraktığı ortaya çıktı.

Quinnipiac Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ankette Amerikalıların Filistin meselesine ve bölgedeki halklara yönelik görüşleri araştırıldı. Katılımcılara İsrail ve Filistin halkına bakışları sorulurken, sonuçlarda Filistinlilere yönelik sempati oranının tarihi bir eşiği aştığı görüldü.

ABD TARİHİNDE İLK KEZ FİLİSTİN SEMPATİZANLIĞI, İSRAİL SEMPATİZANLIĞINI GEÇTİ

Katılımcıların yüzde 38'i Filistinlilere, yüzde 35'i de İsraillilere "daha fazla sempati duyduğunu" belirtirken, yüzde 27'lik kesim ise görüş bildirmedi.

Böylece ABD'de Filistin halkına duyulan sempati, üniversitenin Aralık 2001'de katılımcılara bu soruyu yöneltmeye başlamasından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, İsraillilere yönelik sempati en düşük seviyeye geriledi.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 48'i, ABD'nin İsrail'e "fazla destek verdiğini" düşünürken; yüzde 34'ü, desteğin "uygun düzeyde" olduğu görüşünü paylaştı.

AMERİKA HALKI TRUMP'TAN RAHATSIZ

Anket kapsamında katılımcılara, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık görevindeki performansına ilişkin görüşleri de soruldu.

Trump'ın performansını onaylayanların oranı yüzde 33'te kalırken, katılımcıların yüzde 59'u Trump'ın başkanlık görevini yürütme biçimini desteklemediğini ifade etti.

Başkan Trump'ın İran konusundaki politikalarına destek ise yüzde 29'da kalırken, katılımcıların yüzde 65'i Trump'ın bu konudaki tutumunu beğenmediğini kaydetti.