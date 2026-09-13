Otomobil devinde sular durulmuyor: Şimdi de 223 bin 472 araç için geri çağırıyor!
ABD'li otomotiv devi Ford, yakıt deposundaki sorun nedeniyle 223 bin 472 aracı geri çağırma kararı aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'li otomotiv devi Ford, yakıt deposundaki sorun nedeniyle 223 bin 472 aracı geri çağırma kararı aldı.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Ford'un ABD'de 223 bin 472 aracını geri çağırdığı belirtildi. Geri çağırma kararının, bazı araçlardaki yakıt depolarının sızıntı yapabilmesi ve yeterince sabitlenememesi nedeniyle alındığı kaydedildi. Söz konusu yakıt depolarının sürüş sırasında araçtan ayrılabileceği ifade edildi.
NHTSA, yerinden çıkan bir yakıt deposunun trafikte ciddi güvenlik riski oluşturabileceğine ve kaza ihtimalini artırabileceğine dikkati çekti.
YANGIN VE MOTORUN DURMASI RİSKİ
Açıklamada, yakıt sızıntısının motorun durmasına neden olabileceği, bunun yanı sıra yangın riskini de artırabileceği belirtildi.
Geri çağırma kapsamında 2023-2027 model yıllarına ait bazı F-150 araçların bulunduğu bildirildi.
Ford'un yetkili servislerinin, araçlardaki yakıt deposu kayışlarını kontrol edeceği ve gerekli görülmesi halinde parçaları ücretsiz olarak değiştireceği kaydedildi.
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