Tekstil devi stratejisini değiştirdi: Mevcut tesislerde üretimi durdurdu
Türkiye'nin güçlü sanayi vizyonu ve küresel pazarlardaki yeni ticaret dinamikleri doğrultusunda tekstil sektöründe yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. 1953 yılından bu yana faaliyet gösteren Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., küresel pazardaki değişen şartlara uyum sağlamak ve daha yüksek verimlilik odaklı yeni üretim stratejilerine odaklanmak amacıyla Kayseri’deki mevcut tesislerindeki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.