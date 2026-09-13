Tekstil devi stratejisini değiştirdi: Mevcut tesislerde üretimi durdurdu

Tekstil sektörde peş peşe yaşanan iflas ve konkordato dalgasına, son olarak alanında dünya devleri arasında gösterilen bir isim daha eklendi. 1953 yılından bu yana faaliyet gösteren ve küresel ölçekte en büyük premium denim üreticileri arasında yer alan Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., tüm fabrikalarını kapatma kararı aldığını duyurdu.