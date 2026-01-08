  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
Son Haberler

Rusya'dan Batı'ya 'meşru hedef' resti: Ukrayna'ya giren her yabancı birlik vurulacak!

TPAO ile ESSO Exploration arasında mutabakat zaptı Enerjide yeni hamle

‘İtiraf etmeye cesaret edemiyorduk’ dedi ve açıkladı! Türkiye artık ABD'nin iradesine meydan okuyor

Elli fırtınası Almanya’yı dondurdu: Hayat felç oldu

En düşük emekli aylığı için yeni gelişme: Düzenleme yarın Meclis'e geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı duyurdu: 500 bin liralık tazminat davası açıldı

SDG’den Halep’e saldırı: 10 ölü, 88 yaralı

1951 tarihli anlaşmaya göre Trump, Grönland'da istediği her şeyi yapabilir iddiası! Grönland'ı aldı gibi

7 günde milis işgalini bitirdi: Suudi, Yemen’deki BAE projesini yıktı

Verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu! Sanatçı Murat Kekilli’ye İsrail teklifi
Bursa'da fırtına dehşeti! Duvarın altında kalan genç hayatını kaybetti
Yaşam

Bursa'da fırtına dehşeti! Duvarın altında kalan genç hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Bursa'da fırtına dehşeti! Duvarın altında kalan genç hayatını kaybetti

Bursa’nın Kestel ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına faciaya yol açtı. Devrilen bahçe duvarının altında kalan 23 yaşındaki genç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bursa’nın Kestel ilçesinde kuvvetli fırtına ölümle sonuçlandı. Olay saat 17.00 sıralarında Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Vanimehmet Mahallesi’nde meydana geldi.

 

Saatteki hızı saatte zaman zaman 81,5 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına nedeniyle metruk bir binanın bahçe duvarı devrildi. Bu sırada duvarın yanında olan Abdurrahman Neddef (23), moloz yığınları altında kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Neddef’i molozların arasından çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Abdurrahman Neddef’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

