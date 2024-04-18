Bursa'da facia ucuz atlatıldı.. Freni boşalan kamyon eve girdi

Olayın detaylarına göre, 16 ARJ 236 plakalı kamyon sürücüsü, rampa aşağıya inerken frene bastığında aracın durmayıp hızla ilerlediğini fark etti. Bu durumda önce cadde üzerinde bulunan bir elektrik direğine ardından da eve çarparak durabildi. Çevrede bulunanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralı olmamasına rağmen, evde ciddi hasar meydana geldiği belirtildi. Freni patlayan kamyon, vinç yardımıyla evden çıkarıldı.

Trafik ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatmış durumda. Bu tür kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve sorumluların belirlenmesi amaçlanıyor.

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