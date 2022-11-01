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Yerel Bursa’da fabrika yangınında korkutan patlama! O anlar böyle kaydedildi
Yerel

Bursa’da fabrika yangınında korkutan patlama! O anlar böyle kaydedildi

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde tekstil fabrikası yangınında patlama meydana geldi. Patlama anı ise kamaralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 23:36:00 -
Bursa’da fabrika yangınında korkutan patlama! O anlar böyle kaydedildi

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde tekstil fabrikası yangınında patlama meydana geldi. Patlama anı ise kamaralara yansıdı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan Karesi Tekstil'e ait fabrikada çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının çok büyümesi üzerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında patlama anı kameraya yansıdı.

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