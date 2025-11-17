Bursa'da dehşet veren olay: Alkol şimdi de sağ kulağı aldı! Şişede durduğu gibi durmuyor
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen trajikomik olayda, aşırı alkollü içki tüketen Selçuk Y. isimli bir kişi, yürürken dengesini kaybederek taşların üzerine düştü. Düşme sonucu başını sert zemine çarpan adamın sağ kulağı koptu.
KULAĞI YERİNE DİKİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Selçuk Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Ameliyatla kulağı dikilen Selçuk Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.