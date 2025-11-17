  • İSTANBUL
Gündem Bursa'da dehşet veren olay: Alkol şimdi de sağ kulağı aldı! Şişede durduğu gibi durmuyor
Bursa'da dehşet veren olay: Alkol şimdi de sağ kulağı aldı! Şişede durduğu gibi durmuyor

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen trajikomik olayda, aşırı alkollü içki tüketen Selçuk Y. isimli bir kişi, yürürken dengesini kaybederek taşların üzerine düştü. Düşme sonucu başını sert zemine çarpan adamın sağ kulağı koptu.

Alkolün yol açtığı tehlikeli sonuçlara bir yenisi daha eklendi. Bursa'nın kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan Selçuk Y., tükettiği alkolün etkisiyle yürüme yetisini kaybederek kontrolsüzce yere yığıldı. Yere düşüş sırasında başını doğrudan taşlık zemine çarpan talihsiz adamın sağ kulağı bedeninden ayrıldı.

Bursa'da alkollü içki tüketen Selçuk Y. isimli adam, dengesini kaybedip taşların üzerine düştü. Olayda adamın sağ kulağı koptu. Olay, gece saatlerinde kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Selçuk Y., alkollü içki tükettikten sonra yürürken dengesini kaybettiği ve başını taşlara çarptığı belirtildi. 

KULAĞI YERİNE DİKİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Selçuk Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ameliyatla kulağı dikilen Selçuk Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

