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Aktüel Bursa'da çocukların bıçakla kovalanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Aktüel

Bursa'da çocukların bıçakla kovalanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 15:35:40 -
Bursa'da çocukların bıçakla kovalanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

BURSA (AA) - Bursa'da, sokakta top oynayan çocukların bıçakla kovalanmasıyla ilgili 2 kardeş hakkında soruşturma başlatıldı.

Yıldırım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde yaşayan C.Ç, sokakta top oynayan F.E.Ç'ye (16) gürültü yaptığı gerekçesiyle bağırarak tokat attı.

C.Ç'nin kardeşi R.Ç. ise F.E.Ç. ve A.H.Y'yi (14) bıçakla kovaladı. Bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çocukların ailelerinin şikayetçi olmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 kardeş hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen C.Ç. ile kardeşi R.Ç'nin ifadesi alındı.

R.Ç'nin ifadesinde, çocuklara zarar verme gibi bir niyetinin olmadığını, evden çocukların toplarını kesmek için bıçakla çıktığını iddia ettiği öğrenildi.

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