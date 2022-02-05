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Yerel Bursa'da 'cinnet' dehşeti! Ölü ve yaralılar var
Yerel

Bursa'da 'cinnet' dehşeti! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da cinnet geçiren şahıs dehşet saçtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişiyse yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 10:06:00 -
Bursa'da 'cinnet' dehşeti! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Serap Gül Görel (35), eşi Bayram Görel'den (35) boşanma kararı aldı. Serap Gül Görel, Yeni Mahalle Millet Caddesi'nde bulunan sitede ikamet eden ailesinin yanına taşındı. İddiaya göre çocuklarını görmek için adrese gelen öfkeli damat Bayram Görel, kapı açıldığında tabancasıyla evdekilere kurşun yağdırdı.

Kurşunların isabet ettiği Görel'in kayınbabası Cevdet Cantürk (63), eşi Serap Gül Görel (35), kaynanası Şaziye Cantürk (56) ve kayınbiraderi Muhammet Enes Cantürk (25) yaralandı. 4 kişiyi yaralayan Bayram Görel, daha sonra aynı silahı kafasına dayayıp ateşledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 5 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram Görel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kayınbaba Cevdet Cantürk ise ameliyata alındı. Diğer 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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