Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde orman yangını çıktı.
Gölbaşı Mahallesi civarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın için bölgeye ekipler sevk edildi.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce 92 kişiden oluşan ekiplerin 9 arazöz, 8 su ikmal, ilk müdahale ve hizmet aracı, 2 treylerin yanı sıra dozerle yapılan müdahaleye helikopterle destek sağlandı.
Büyükşehir Belediyesi de 3 araç ve 10 personelle söndürme çalışmasına katıldı.
Alevleri kontrol altına alan görevliler, soğutma çalışmasına başladı.
Yangından zarar gören alanın büyüklüğü, bölgede yapılacak araştırma sonucu belirlenecek.